Дунцова назвала политическим решением включение ее в список иноагентов

Министерство юстиции РФ обновило реестр иноагентов. Помимо прочего, в списке оказалась недопущенная до выборов президента России в качестве кандидата Екатерина Дунцова. В разговоре с Daily Storm политик назвала решение ведомства политическим и заявила, что будет оспаривать его в суде.





«Мы будем оспаривать, потому что оснований для этого нет. Никакого иностранного финансирования или вмешательства, или влияния на меня нет и не было никогда. Я думаю, что это просто политическое решение. <…> Я не очень понимаю логику, если честно, принятия этого решения, поэтому будем оспаривать в суде», — сказала она.





Помимо Дунцовой, в реестр внесли интернет-проект SOTA, политиков Марину Литвинович и Павла Иванова, лидера движения «Путь домой» Марию Андрееву и само ее движение, а также проект Republic.





Минюст впервые более чем за месяц обновил реестр иноагентов. В последний раз список дополнялся 13 апреля, когда в него включили основателя «Зоны солидарности» Ивана Асташина, политика Николая Кузьмина и ряд других лиц. Всего в реестре свыше 800 людей и организаций.