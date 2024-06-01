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Боррель: У ЕС нет доказательств, что Китай поставляет оружие в Россию
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По его словам, КНР обязалась не предоставлять вооружение undefined
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Боррель: У ЕС нет доказательств, что Китай поставляет оружие в Россию

По его словам, КНР обязалась не предоставлять вооружение

У Евросоюза нет доказательств того, что Китай якобы поставляет оружие в Россию. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.


Он подчеркнул, что «Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это происходит». 


22 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не имеет информации о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине. 


16 мая президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было».

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#поставки оружия #сво #китай #евросоюз #боррель
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