Боррель: У ЕС нет доказательств, что Китай поставляет оружие в Россию

У Евросоюза нет доказательств того, что Китай якобы поставляет оружие в Россию. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.





Он подчеркнул, что «Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это происходит».





22 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не имеет информации о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине.





16 мая президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было».