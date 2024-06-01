В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.





Около 08:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, отметили в ведомстве. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, указали в Минобороны.





Утром 29 мая российские силы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и дрон над Белгородской областью. Ранее в министерстве заявили, что на территории региона сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха».





25 мая в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.