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В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью
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Противник использовал БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве undefined
Новости

В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. 


Около 08:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, отметили в ведомстве. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, указали в Минобороны. 


Утром 29 мая российские силы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и дрон над Белгородской областью. Ранее в министерстве заявили, что на территории региона сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха». 


25 мая в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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#беспилотник #сво #белгородская область #пво
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