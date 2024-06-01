Глава Минздрава Камчатского края Гашков попал в ДТП, он госпитализирован в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
РБК пишет, что Гашков получил перелом ребер и костей таза.
Предварительно, авария произошла на дороге Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк, где два автомобиля столкнулись лоб в лоб — один человек погиб, еще трое ранены.
Отмечается, что вместе с министром здравоохранения в автомобиле находился и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов. В результате аварии он и водитель служебного автомобиля получили незначительные травмы.