Глава Минздрава Камчатского края Гашков попал в ДТП, он госпитализирован в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.





РБК пишет, что Гашков получил перелом ребер и костей таза.





Предварительно, авария произошла на дороге Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк, где два автомобиля столкнулись лоб в лоб — один человек погиб, еще трое ранены.