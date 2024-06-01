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Глава Минздрава Камчатского края Гашков попал в ДТП, он госпитализирован в тяжелом состоянии
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Всего в результате аварии пострадали три человека, один погиб undefined
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Глава Минздрава Камчатского края Гашков попал в ДТП, он госпитализирован в тяжелом состоянии

Всего в результате аварии пострадали три человека, один погиб

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков пострадал в ДТП. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона. 


РБК пишет, что Гашков получил перелом ребер и костей таза. 


Предварительно, авария произошла на дороге Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк, где два автомобиля столкнулись лоб в лоб — один человек погиб, еще трое ранены.

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Отмечается, что вместе с министром здравоохранения в автомобиле находился и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов. В результате аварии он и водитель служебного автомобиля получили незначительные травмы.

#авария #дтп #гашков #камчатский край
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