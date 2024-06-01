В МЧС сообщили, что выплаты пострадавшим при стихийных бедствиях планируют увеличить в два раза

Размер единовременных денежных выплат и пособий людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, планируют увеличить в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.





Там указали, что меры принимаются по поручению президента России. Они распространяются исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года, подчеркнули в ведомстве.





На увеличенные выплаты могут рассчитывать в том числе жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате масштабного паводка.





В МЧС отметили, что сейчас проект постановления согласовывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.