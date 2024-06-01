В Минобороны России отчитались о групповом ударе по объектам энергосистемы Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Об этом заявили в Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, также поражены арсеналы хранения западного вооружения. Там пояснили, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.
В ночь на 6 апреля Россия нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Там выпускали и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточнялось, что в ходе атаки военные задействовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотники. Цели удара достигнуты, а объекты поражены, заявили в военном ведомстве.