В Минобороны России отчитались о групповом ударе по объектам энергосистемы Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики. Об этом заявили в Минобороны России.





Как сообщили в ведомстве, также поражены арсеналы хранения западного вооружения. Там пояснили, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.