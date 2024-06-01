Джигурда опроверг слухи о том, что собирается отправиться на СВО

Актер Никита Джигурда опроверг Daily Storm информацию, что собирается поехать на СВО. Однако подтвердил, что еще в прошлом году предлагал свои услуги снайпера Минобороны, но получил отказ из-за возраста.





«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — сказал артист.





Джигурда отметил, что продолжает помогать военным на передовой.





«За два года побывал в Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-биза!» — заявил он.





Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев прокомментировал Daily Storm слухи о том, что шоумен намерен служить в зоне СВО в его подразделении. Он заявил, что «Джигурда очень смелый, он может все, здоровый как слон, и патриот».





О том, что Джигурда планирует воевать в зоне СВО, сообщил источник РИА Новости. Шоумен ранее неоднократно бывал на линии соприкосновения: привозил бойцам гуманитарку и выступал перед ними.