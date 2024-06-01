Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.





Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому (опухоль мозга). Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О самочувствии матери в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна.





Ранее 1 июня в Москве в Покровском монастыре состоялась церемония прощания с артисткой. По информации РБК, на прощании присутствовали муж актрисы и ее старшие сын и дочь.





Заворотнюк получила известность благодаря роли няни Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2009). Она также сыграла главные роли в картинах «Код апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Неидеальная женщина» — всего на ее счету более 30 фильмов и сериалов. Актриса играла в Театре Олега Табакова (1993-2004), работала на телевидении.