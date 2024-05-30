«Звездная болезнь»: у кого еще была глиобластома, от которой умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после пяти лет борьбы с глиобластомой. Эта болезнь — одна из самых жестоких форм рака мозга. Среди тех, кто также столкнулся с этим недугом, немало известных лиц. Об этом — в материале Daily Storm.
О трагической смерти Анастасии Заворотнюк стало известно из ее социальных сетей. В сообщениях, оставленных близкими, говорится, что актриса ушла из жизни ночью, когда рядом находился ее преданный муж Петр Чернышов. Родственники описали борьбу Анастасии с глиобластомой как долгую и мучительную.
Певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, не дожив до 41 года. Ее также поразила беспощадная глиобластома. Несмотря на надежды некоторых врачей и нейрохирургов на выздоровление, болезнь оказалась сильнее. Жанна боролась с этим страшным диагнозом целых два года.
В судьбах Заворотнюк и Фриске можно найти трагические параллели. Обе звезды прошли через процедуру экстракорпорального оплодотворения, мечтая стать матерями. Некоторые медики утверждают, что именно это вмешательство могло сыграть роковую роль, нарушив хрупкий баланс женских гормонов и приведя к печальным последствиям. Однако среди врачей есть и те, кто не согласен с такой версией. Доктор наук Карина Бондаренко считает, что ЭКО вряд ли могло стать причиной возникновения опухоли. Но она не исключает возможной связи между раком и беременностью обеих артисток.
У Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль мозга вскоре после рождения ее ребенка в 2018 году. Первые слухи о болезни актрисы начали просачиваться в соцсети в 2019 году. Однако, как утверждают инсайдеры, сама Анастасия не желала предавать огласке свое недомогание. Поэтому ее родные и близкие не комментировали эту информацию официально. Но в сентябре 2019 года ее продюсер Андрей Разин все же выступил с заявлением о диагнозе Заворотнюк и связал его с процедурой ЭКО.
Злокачественную опухоль мозга у Жанны Фриске также обнаружили после того, как она родила сына Платона, зачатого с помощью ЭКО. Именно эту процедуру позже назовут вероятной причиной ее смерти. Подтверждена ли эта версия — неизвестно, но совпадение обстоятельств вызывает вопросы.
Мистическим совпадением в судьбах этих актрис можно считать и их связь с проектом «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк стала известна благодаря роли няни Вики в этом сериале. На кастинг главной роли пришли 350 кандидаток, среди которых была и Жанна Фриске.
Журналистка Анастасия Смирнова, первая жена актера Константина Хабенского, ушла из жизни в 2008 году, также став жертвой глиобластомы. Болезнь выявили в 2006 году, и Анастасия начала лечение в американской клинике. Но, несмотря на все усилия врачей, болезнь вернулась. Анастасии предложили пройти новый курс лечения, однако она отказалась, решив посвятить оставшееся время мужу и сыну.
Смерть Анастасии Смирновой окружена множеством слухов. Одни утверждают, что незадолго до постановки диагноза она попала в аварию. В ДТП она не пострадала, но возможный микроинсульт мог послужить толчком к развитию опухоли.
Существует версия, что в 2006 году Анастасия прибегла к процедуре ЭКО. Влияние этой процедуры на ее заболевание остается загадкой. Диагноз был поставлен уже во время беременности, и Анастасия отказалась от сильнодействующих препаратов, чтобы не навредить ребенку. После родов ее перевели в реанимацию, а затем в Институт имени Бурденко, где ей удалили опухоль. Но болезнь прогрессировала стремительно, и ни одно лечение, включая зарубежное, не смогло ее остановить. Анастасия умерла. Это трагическое событие стало для Хабенского стимулом создать фонд помощи детям с раком головного мозга.
Глиобластома оказалась смертельным приговором и для известных мужчин.
10 ноября 2017 года ушел из жизни писатель Михаил Задорнов. О своей болезни он сообщил поклонникам в 2016 году, после чего отменил все выступления. Ранее у него диагностировали доброкачественную опухоль, но он отказался от операции, не желая прерывать работу. Возможной причиной болезни Задорнова называют травму, полученную на горнолыжном курорте.
Писатель проходил курс химиотерапии в немецкой клинике, и состояние его улучшилось. Но в период реабилитации болезнь взяла верх. Задорнов скончался в московской больнице в окружении близких. За несколько дней до смерти он принял православие, отрекшись от языческой веры.
В 2017 году глиобластома забрала жизнь и у знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. Артист, известный своим выдающимся голосом, выступал на лучших мировых сценах. О его болезни стало известно в 2015 году, когда он отменил все предстоящие концерты и выступления.
Курс химиотерапии певец проходил в Лондоне. Он даже пытался снова вернуться на сцену, но сил на выступления и борьбу с болезнью было мало. Однако Хворостовский до последнего верил, что сможет вернуться в привычный график работы.
В столице Великобритании, в своей квартире, он и скончался 22 ноября 2017 года.
Глиобластома считается одной из самых агрессивных форм рака головного мозга. Около половины первичных злокачественных опухолей мозга — глиобластомы. По статистике, больше всего этой формой рака страдают люди возрастной группы от 75 до 84 лет. Заболеваемость глиобластомой составляет примерно 2% от всех выявляемых видов онкологии.
В последнее время процент пятилетней выживаемости после обнаружения недуга растет. Врачи разрабатывают новые технологии лечения. Инновационными разработками лечили и Анастасию Заворотнюк, благодаря чему ей удалось прожить со страшным заболеванием пять лет. Хотя говорят, что врачи пророчили ей несколько месяцев.
Одна из главных причин, препятствующих своевременному началу лечения глиобластомы и других форм рака — сложность обнаружения. Врачи утверждают, что опухоли головного мозга тяжело диагностировать из-за невозможности прощупать голову руками. Это усугубляет тот факт, что на первых стадиях этот вид опухоли мозга протекает бессимптомно. Уже через некоторое время больные могут чувствовать частые головные боли, резкую и сильную усталость, головокружения, тошноту, могут падать в обморок, у них ухудшается зрение. У пациентов с глиобластомой также могут появиться проблемы с координацией. Такие трудности возникали у Анастасии Заворотнюк, которая, как сообщают СМИ, была парализована в последнее время. Жанну Фриске в последние месяцы жизни тоже видели в инвалидной коляске.
Из-за агрессивности этот вид онкологии может годами оставаться незаметным для технологий обнаружения рака. Но в один момент — резко вырасти и сильно сократить срок жизни больным. На поздних сроках такую опухоль обычно не удаляют.
Точные причины возникновения глиобластомы ученым до сих пор неизвестны.