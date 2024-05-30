«Звездная болезнь»: у кого еще была глиобластома, от которой умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после пяти лет борьбы с глиобластомой. Эта болезнь — одна из самых жестоких форм рака мозга. Среди тех, кто также столкнулся с этим недугом, немало известных лиц. Об этом — в материале Daily Storm.





О трагической смерти Анастасии Заворотнюк стало известно из ее социальных сетей. В сообщениях, оставленных близкими, говорится, что актриса ушла из жизни ночью, когда рядом находился ее преданный муж Петр Чернышов. Родственники описали борьбу Анастасии с глиобластомой как долгую и мучительную.





Певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, не дожив до 41 года. Ее также поразила беспощадная глиобластома. Несмотря на надежды некоторых врачей и нейрохирургов на выздоровление, болезнь оказалась сильнее. Жанна боролась с этим страшным диагнозом целых два года.





В судьбах Заворотнюк и Фриске можно найти трагические параллели. Обе звезды прошли через процедуру экстракорпорального оплодотворения, мечтая стать матерями. Некоторые медики утверждают, что именно это вмешательство могло сыграть роковую роль, нарушив хрупкий баланс женских гормонов и приведя к печальным последствиям. Однако среди врачей есть и те, кто не согласен с такой версией. Доктор наук Карина Бондаренко считает, что ЭКО вряд ли могло стать причиной возникновения опухоли. Но она не исключает возможной связи между раком и беременностью обеих артисток.