«Может, на нас посмотрел?»: создатели сарматмобиля с надписью «На Вашингтон!» рассказали, как он оказался на митинге Шамана

Автор сарматмобиля с ракетой «На Вашингтон!» Равиль Гарифуллин рассказал, что за машина курсировала на митинге-концерте Шамана возле американского посольства и кто это придумал. По его словам, то, что авто оказалось на том мероприятии, — это не более чем случайность.

Вечер 19 июля. Американское посольство. Митинг Шамана против блокировки YouTube-канала. Как вдруг у здания проносится автомобиль с моделью «Сармата» — межконтинентальной баллистической ракеты.

Один круг, второй, третий... Прохожие в трансе. Что это? Вызов или предупреждение? Однако сам Шаман тут ни при чем.

«Нет, это не он, — говорит Равиль Гарифуллин. — Это машина моего друга Николая, которая сделана по образцу моей, но более легкая».

«Мы хотели собраться и поездить по столице, а приехал только Николай, — продолжает мужчина. — И в этот день Шаман устраивает свое мероприятие! Не знаю, может, он на нас посмотрел — и поэтому решил это сделать?»

Как говорит Равиль, идея создать такой автомобиль появилась еще несколько лет назад. В России их порядка 30. А все ракеты бутафорские.





﻿«Но это не арт-объект, — продолжает наш собеседник, — а полноценно действующая машина, на которой мы ездим по делам. Например, я являюсь волонтером, и мы помогаем фронту».

Напомним, что на свой митинг-концерт Шаман пришел с российским флагом и громкоговорителем. «Никто и никогда не запретит наши песни, — звучало у стен дипмиссии. — Потому что мы одна страна, одна семья, одна земля!» При этом сам артист прибыл на авто с надписью «Победа».





«Это машина советская, — пояснил он. — 1957 года. Я специально сделал такую наклейку, чтобы сказать, что она приближается».