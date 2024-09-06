«Людей стало много ходить в туалет». На избирательном участке под Рязанью уличный клозет упал вместе с членом комиссии

На избирательном участке в селе Агро-Пустынь под Рязанью упал уличный туалет, когда в нем находился сотрудник избиркома. В ТИК Рязанского района заверили Daily Storm, что обошлось без травм.





«По докладу председателя участковой избирательной комиссии никакой травмы никто не получил и претензий не предъявляет. Да, хотелось бы, чтобы не происходили такие ЧП. Но, к сожалению, такое произошло», — сказал представитель ТИК.





Он объяснил, что за два дня до выборов состояние здания на избирательном участке №443 проверяли. По его словам, уличный туалет также находился в нормальном состоянии.





«Конечно, нам, может быть, хотелось бы, чтобы здание было лучше. Предварительно посмотрели: возможно, песчаный грунт осел, потому что людей стало много ходить в туалет», — предположили в территориальной избирательной комиссии.





В ТИК сообщили, что за материальное обеспечение участка отвечает администрация Заборьевского сельского поселения. Действующая глава администрации и член партии «Единая Россия» Ирина Копылова как раз пытается переизбраться на свой пост.





В аппарате главы не смогли оперативно ответить на вопросы Daily Storm.