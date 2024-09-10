«Самая счастливая в галактике»: на «Авито» продают купюру из кошелька Павла Дурова

На маркетплейсе «Авито» завелись очередные «хитрюшкины». Там продают «личную купюру Павла Дурова». Утверждается, что ее поймали еще в 2012-м, когда айтишник шиковал на Невском, а теперь она приносит во-от такую удачу! Сколько стоит это счастье и что купить еще, чтобы быть как он?

Обычная пятитысячная бумажка с изображением Хабаровска. Казалось бы, таких тьма. Но нет, намекает продавец!





«Личная купюра Павла Дурова, — говорится на «Авито». — Была сброшена 28 мая 2012 года из офиса «ВКонтакте» на Невском проспекте».

«Это самая знаменитая и счастливая купюра в нашей галактике! — уверяет владелец. — Приносит удачу и позитив всем, кто ее видит. Такая одна в мире. Одна единственная!»





После чего желает всем добра и озвучивает цену. Стоимость лота — 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей!





Есть даже фото. Вот Павел крепит купюрку к самолетику. Вот — отправляет ее в плаванье. А вот — свешивается вниз, чтобы увидеть, кто ее возьмет.



