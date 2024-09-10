«Самая счастливая в галактике»: на «Авито» продают купюру из кошелька Павла Дурова

На маркетплейсе «Авито» завелись очередные «хитрюшкины». Там продают «личную купюру Павла Дурова». Утверждается, что ее поймали еще в 2012-м, когда айтишник шиковал на Невском, а теперь она приносит во-от такую удачу! Сколько стоит это счастье и что купить еще, чтобы быть как он?
Обычная пятитысячная бумажка с изображением Хабаровска. Казалось бы, таких тьма. Но нет, намекает продавец!
«Личная купюра Павла Дурова, — говорится на «Авито». — Была сброшена 28 мая 2012 года из офиса «ВКонтакте» на Невском проспекте».
«Это самая знаменитая и счастливая купюра в нашей галактике! — уверяет владелец. — Приносит удачу и позитив всем, кто ее видит. Такая одна в мире. Одна единственная!»
После чего желает всем добра и озвучивает цену. Стоимость лота — 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей!
Есть даже фото. Вот Павел крепит купюрку к самолетику. Вот — отправляет ее в плаванье. А вот — свешивается вниз, чтобы увидеть, кто ее возьмет.
Напомним, что этот случай уже стал историей. Дело было в День города. Все гуляли, и программист устроил эксперимент: мол, а что будет, ежели раскидать деньги? Люди выходили с разбитыми носами, залезали на светофоры. А другие смеялись и снимали это на видео.
Как это объяснял сам Дуров? Что это такая акция. Попытка показать, что не в них счастье.
«Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию боингов, будут жестоко разочарованы, — размышлял он в блоге на сайте журнала «Сноб». — Мой мир — это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 квадратных метров. Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды».
К слову, об одежде. На «Авито» предлагают и ее. Например, вот такие брюки.
«Джинсы почти как у Павла Дуpoвa в стиле Ваlenсiagа / Rick Owens, — говорится в объявлении. — Модель унисекс. Товар доступен под заказ. Цена — 16 990 рублей».
Или — телогрейку.
«Кофта зипка почти как у Дурова, — шутит хозяин. — Женcкая, но при жeлaнии можнo ноcить униcекc. Хорошо тянется. Цена 1500 рублей».
Там же теперь можно купить и модный стул, сидя на котором вы будете почти как основатель «ВКонтакте»!
«Стулья из интервью Павла Дурова, — объясняет владелец. — Будут прекрасно сочетаться с любым интерьером вашего дома. Необычный стиль и уникальность».
Цена? 100 331 рубль.
Павел Дуров — предприниматель и программист, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. Не женат. В 2021 году получил гражданство Франции, а в 2022 году — ОАЭ. Имеет паспорт островного государства Сент-Китс и Невис в Карибском море.
24 августа 2024 года задержан в аэропорту Ле Бурже по 10 составам преступлений, среди которых соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. После чего выпущен под судебный надзор.
По информации французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену может грозить до 20 лет. Однако он не теряет присутствия духа и даже улыбается.
«Спасибо всем за вашу поддержку, — пишет Дуров. — За вашу любовь и мемы».