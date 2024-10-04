«А кто у вас? Собака, кошка, попугай?»: на «Авито» начали предлагать услуги по выгулу и дрессировке квадроберов

На сервисе «Авито» появились объявления о дрессировке квадроберов. Услуга стоит от 500 до 5000 рублей, а по желанию «хозяев» их даже можно обучить трюкам. Что говорят клиенты? И когда ждать результат?





Итак, у вас дома завелся маленький квадробер, который бегает на четвереньках, таскает носки, грызет мебель и пугает гостей. Не переживайте, это поддается воспитанию!





«Готов выгуливать, кормить и дрессировать квадроберов и ухаживать за ними, — говорится на «Авито». — 500 рублей за час».





Интересно, что объявление размещено в разделе «Уход за животными», а в графе «образование» указано, что специалист прошел курсы квадроберологии в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.





«Все супер! — пишут заказчики. — Теперь мой квадробер сам ходит в лоточек. Спасибо большое! Очень качественно».





Ну мы, конечно, шутканули. Мол, добрый день. Вы готовы взять срочную работу? Надо выгулять хвостатую. Только она кусается.