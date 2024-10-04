«А кто у вас? Собака, кошка, попугай?»: на «Авито» начали предлагать услуги по выгулу и дрессировке квадроберов

На сервисе «Авито» появились объявления о дрессировке квадроберов. Услуга стоит от 500 до 5000 рублей, а по желанию «хозяев» их даже можно обучить трюкам. Что говорят клиенты? И когда ждать результат?
Итак, у вас дома завелся маленький квадробер, который бегает на четвереньках, таскает носки, грызет мебель и пугает гостей. Не переживайте, это поддается воспитанию!
«Готов выгуливать, кормить и дрессировать квадроберов и ухаживать за ними, — говорится на «Авито». — 500 рублей за час».
Интересно, что объявление размещено в разделе «Уход за животными», а в графе «образование» указано, что специалист прошел курсы квадроберологии в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.
«Все супер! — пишут заказчики. — Теперь мой квадробер сам ходит в лоточек. Спасибо большое! Очень качественно».
Ну мы, конечно, шутканули. Мол, добрый день. Вы готовы взять срочную работу? Надо выгулять хвостатую. Только она кусается.
«Возраст, порода?» — деловито уточняет специалист.
Тринадцать, отвечаем. Человеческая.
«В смысле человеческая? — изумляются на том конце. — Кем себя идентифицирует квадробер? Собака, кошка, хомяк, лягушка, попугай?»
А узнав, что это песель, тут же спрашивает, куда ехать: «В какой день удобно? Время, продолжительность прогулки, место?»
Кто желает большего, чем просто выгул, — может обратиться за плюшками.
«Поставлю вашему любимому квадроберу курс выработки управляемости, — сообщает объявление. — Обучу фристайлу и цирковым приемам».
По образованию — педагог, уточняет автор, но он может брать работу только в выходные. Обучение с нуля — 3000. Допразвитие — 5000. Возможна работа в группе.
Спрашиваем, берут ли кусачих, в ответ тишина. Видимо, специалист на лекциях.
Что делать, если ваш питомец отказывается есть свой корм? И вообще, ведет себя как барышня? Отправить его во Владимир!
«Дрессировка квадроберов, — говорится в объявлении. — Корректировка поведения. Взаимодействие с людьми. Приучение к еде. Общий курс послушания. А также предоставляем услугу передержки в утепленных зимних вольерах».
И внизу — фото: восемь юных «лисичек», «волчат» и прочей живности прыгают по лесу и демонстрируют покорность.
Но туда мы не писали. Страшно. А то вдруг и нас...
Напомним, что сначала это было чем-то вроде вида спорта, который придумал японский спринтер Кеничи Ито. Смысл — встать на четвереньки и повторить движения животных. А сегодня стало проблемой.
Краснодар: квадробер в костюме собаки кусает маленькую девочку. Екатеринбург: парень-кот запрыгивает в метро и трется о ноги. Омск: мама выгуливает ребенка и собаку. Причем пес без поводка, а ребенок на привязи.
«Ну нас в садике тоже наряжали зайчиками, — пишут в Сети. — Но мы же не ходили так весь год!»