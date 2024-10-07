«Безнадежный Надеждин смог, мы чем хуже?» Генсек Партии любителей пива Калачев рассказал, как ценители пенного воссоздают легенду из 90-х

— Почему председатель партии Сергей Гришин не пьет пиво? И как могли такого человека сделать председателем Партии любителей пива?





— Очень просто. У нас в первой партии была фракция непьющих, и у нас в декларации написано: «Каждый человек имеет право пить пиво или не пить пиво». И вообще, для председателя это очень важно, потому что это обозначает наше отношение к пиву не как к напитку, который нам нужен для смазки, а в первую очередь как к символу. Можно любить Париж и ни разу там не быть. А можно любить пиво как символ, но не пить пиво. Пиво у нас это не культ, это символ.





Замечу что вкус пива Сергею Гришину известен. Просто он в какой-то момент решил, что он зожник и больше пиво не пьет. Уверен, что и в его жизни пиво играло роль катализатора общения. Непьющий председатель — это прекрасно.





Мы проводили опрос аудитории в нашем Telegram-канале, пьют или не пьют пиво наши подписчики. Из трех с половиной тысяч человек 25% пива не пьют! Таковы реалии. Но при этом замечу, что безалкогольное пиво вполне могут пить.





В 2011 году пиво отнесли к алкоголю, и возможностей что были у Партии любителей пива в 90-е, уже нет. Мы ставим вопрос, чтобы пиво до пяти градусов вывести из алкоголя. У нас есть возможность в качестве символа использовать безалкогольное пиво, как это делают пивные компании. У нас как у организации, попадающей в проблему из-за закона о рекламе, могут привязаться к слову «пиво», должна быть возможность маневра.





Даже думали назваться ПЛП (б), то есть безалкогольное, если нас за это зарегистрируют. Не исключаю, что нам нужно будет назваться «Партия любителей ПиВа — Прогресса и Выбора». Или зашифровать слово «пиво». Тогда, думаю, Сергей Гришин будет больше всех счастлив.





— Почему представители Минюста не пришли на съезд? Означает ли это, что партию не зарегистрируют?





— Это же не обязательная опция, а их право приходить на съезд или не приходить! Имеют право прислать человека на съезд, а могут и не прислать, потому что сегодня суббота (интервью записано 5 октября. — Примеч. Daily Storm), все отдыхают — и ну его на фиг. Это не имеет никакого отношения к подаче документов и возможности отказа в регистрации. Они не могут нам отказать, потому что их представитель не был на съезде. Я бы не стал это расшифровывать как знаки какие-то.





Думаю, что если нам будут отказывать, то не из-за того, что на съезде не было представителя Минюста. А из-за того, что кто-то решил, что мы не вписываемся в существующий партийный ландшафт, что мы отнимем голоса не у тех или еще что-то. По этому поводу могу сказать, что аргументы, которые нужны, чтобы убедить власть в полезности ПЛП, уже давно сформулированы.





Во-первых, это повышение явки молодежи и интереса к выборам. Самое главное — мы не оппозиция в классическом смысле, потому что мы не боремся за власть. Мы всем параллельны и никому не перпендикулярны. Мы — возможность для людей найти какую-то отдушину. Можно бесконечно завинчивать гайки и запаивать котлы. В краткосрочной перспективе это работает, но в долгосрочной это будет большой проблемой.





— В СМИ писали, что в администрации президента (АП) не одобрили создание вашей партии. Вы консультировались с ними или с другими представителями власти?





— Я не консультировался, я ставил в известность. Может быть, отношение ко мне неоднозначное, но в АП меня знают. Честно скажу, я отправил в АП описание нашего проекта через людей, которые это описание могут донести до самого верха. Мы играем в открытую, никого не дурим, не пытаемся перехитрить.





Во-вторых, вам не кажется странной сама постановка вопроса? Как мы можем говорить о правовом демократическом государстве, если у нас партии создаются только по указанию сверху? Может ли хоть одна партия создаться снизу? Чтобы система ввела дополнительную легитимность, укрепилась и усилилась, для нее, наоборот, важно показать, что у нас не только сверху все это создается и выращивается.





Мы предлагаем другой вариант. Да, мы выросли снизу, но мы нормальные, договороспособные. Я в ЦИК «Единой России» работал! Мне это припомнят не один раз, если нас зарегистрируют. Меня приглашали на встречи с Володиным, Кириенко. На встречи с Сурковым не приглашали, но я тогда был просто вице-мэром в Волгограде.





Прекрасно понимаю их задачи и прекрасно понимаю коридор возможностей, который есть. Я хочу его расширить и абсолютно уверен, что нельзя до бесконечности нагнетать атмосферу в стране и делать «Россию для грустных». Надо делать Россию для веселых и позитивных. А Партия любителей пива — это как раз инструмент для повышения социального самочувствия.





— Вы заявили о намерении участвовать в выборах 2026 года в Госдуму. Кого вы считаете своим главным соперником? На сколько мест в Думе рассчитываете?





— У нас нет соперников, потому что мы обращаемся к спящим избирателям, кто уже разочарован во всех партиях и не голосовал ни за кого. Мы не отнимаем ни у кого голоса.





И я вообще, не думаю, что Госдума — самоцель. Попадем в Госдуму — хорошо. Не попадем — заявим о себе и создадим платформу для молодых, на следующий раз. Врать не буду, для меня программа минимум — 3%. Это госфинансирование. Это отнюдь не моя пенсия, а возможность пять лет заниматься всерьез просвещением, партийным строительством, разными проектами — музыкальными, художественными, образовательными, пивными и так далее.





Мне исполнилось 60 лет, и моя задача через год-два отдать в руки молодых Партию любителей пива и пост генсека. Ветераны должны помочь опытом, и партия должна через пару лет стать хайповой, модной, веселой и молодежной организацией, которая запустит лифты для молодых. Не на этих выборах, а на следующих. То есть 2026 год — по программе минимум заявить о себе.





Простой пример. Австрийская пивная партия, к сожалению, не попала в парламент, но вы знаете, сколько лет этим занимается их лидер? Девять лет. Он начал с 0,1% голосов, а сейчас у них 2%. Кажется, небольшой прогресс, но человек не бросал это дело девять лет. Я хочу, чтобы ПЛП существовала ближайшие 10 лет как минимум, может, уже даже без меня. Я должен создать для этого базу, а это 3%.





Разговаривал с Валерием Федоровым из ВЦИОМ, чтобы заказать опрос. Он сказал, без публикации, потому что начальники могут быть против, что результат будет такой же, как у Russian Field — около 5%. Мне кажется, что мы сейчас наблюдаем такой кризис партийной системы и усталость от всех, что любое свежее и интересное может выстрелить.