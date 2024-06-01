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Фестиваль «Москва — на волне» проводится на Коптевском бульваре
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Здесь можно попробовать необычные и традиционные рыбные блюда undefined
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Фестиваль «Москва — на волне» проводится на Коптевском бульваре

Здесь можно попробовать необычные и традиционные рыбные блюда

В Москве можно почувствовать ароматы моря. Сейчас проходит фестиваль «Москва — на волне». На Коптевском бульваре расположена площадка, где можно попробовать различные рыбные блюда и даже деликатесы, а также свежие морепродукты.

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Но не только угощения ждут гостей фестиваля, а еще и занимательная насыщенная программа. Проводятся спортивные состязания, где победители получают призы.


Подарки с морской тематикой вручают и активным жителям столицы, которые участвуют в голосованиях на сайте «Активный гражданин». Это тарелки, флешки и полотенца, а также другие сувениры. 


Пройти мимо оживленной площадки на Коптевском бульваре не получится. За версту пахнет рыбкой, звучит шумная веселая музыка и слышится детский смех. На площадке также есть оборудованные симпатичные зоны для фотографий и скамейки для отдыха.


Ранее в рамках столичного фестиваля прошел костюмированный сап-заплыв. Например, в сап-регате 25 мая участвовали более 500 человек. 


Многие посещают «Рыбную неделю» семьями. Подробности о столичном фестивале «Москва — на волне», который проводится с 24 мая по 2 июня, можно узнать на официальном сайте проекта. Регулярно там публикуют и анонсы других мероприятий. 

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