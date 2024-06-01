Фестиваль «Москва — на волне» проводится на Коптевском бульваре

Но не только угощения ждут гостей фестиваля, а еще и занимательная насыщенная программа. Проводятся спортивные состязания, где победители получают призы.





Подарки с морской тематикой вручают и активным жителям столицы, которые участвуют в голосованиях на сайте «Активный гражданин». Это тарелки, флешки и полотенца, а также другие сувениры.





Пройти мимо оживленной площадки на Коптевском бульваре не получится. За версту пахнет рыбкой, звучит шумная веселая музыка и слышится детский смех. На площадке также есть оборудованные симпатичные зоны для фотографий и скамейки для отдыха.





Ранее в рамках столичного фестиваля прошел костюмированный сап-заплыв. Например, в сап-регате 25 мая участвовали более 500 человек.





Многие посещают «Рыбную неделю» семьями. Подробности о столичном фестивале «Москва — на волне», который проводится с 24 мая по 2 июня, можно узнать на официальном сайте проекта. Регулярно там публикуют и анонсы других мероприятий.