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Силы ПВО сбили две ракеты и три беспилотника над Белгородской областью
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Также один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области undefined
Новости

Силы ПВО сбили две ракеты и три беспилотника над Белгородской областью

Также один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области

Российские силы ПВО уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» и три беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.


Отмечается, что в период с 10:00 до 12:00 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. 


Также один беспилотник был сбит над территорией Брянской области.


Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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#сво #минобороны #белгородская область
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