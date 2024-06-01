Умер полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров

На 85-м году жизни скончался известный российский и советский полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, он выразил соболезнования близким парламентария.





Володин отметил, что Чилингаров руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях.





Председатель Госдумы также отметил, что Чилингаров эффективно решал задачи в любой сфере, – в том числе, и в законотворчестве.





Артур Чилингаров родился в 1939 году в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище по специальности «Океанология». Долгие годы работал научным сотрудником.





Чилингаров был Героем Советского Союза (1986) и Героем России (2008).