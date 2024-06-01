Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1,7 тысячи человек

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны потерпевшими свыше 1700 человек. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым и Алишеру Касимову.





Отмечается, что в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен.





В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.