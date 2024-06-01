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Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1,7 тысячи человек
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Свидетелями допрошены свыше 800 граждан undefined
Новости

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали более 1,7 тысячи человек

Свидетелями допрошены свыше 800 граждан

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны потерпевшими свыше 1700 человек. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым и Алишеру Касимову. 


Отмечается, что в качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 


Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. 


В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. 

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