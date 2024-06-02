Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь четыре украинских БПЛА в трех регионах России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями, акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.





Позднее в ведомстве заявили об еще одном сбитом дроне в Белгородской области. Там уточнили, что атака была пресечена в 06:50 мск.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также сообщил, что уничтожено несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.





Гладков уточнил, что в Белгороде повреждений домов нет, осколком пробит багажник одного автомобиля. В Белгородском районе зафиксированы повреждения домов, инфраструктуры и транспорта, отчитался глава региона.