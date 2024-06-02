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Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь четыре украинских БПЛА в трех регионах России
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Также губернатор Гладков сообщает о нескольких сбитых воздушных целях в Белгородской области undefined
Новости

Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь четыре украинских БПЛА в трех регионах России

Также губернатор Гладков сообщает о нескольких сбитых воздушных целях в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями, акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.


Позднее в ведомстве заявили об еще одном сбитом дроне в Белгородской области. Там уточнили, что атака была пресечена в 06:50 мск. 


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также сообщил, что уничтожено несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. 


Гладков уточнил, что в Белгороде повреждений домов нет, осколком пробит багажник одного автомобиля. В Белгородском районе зафиксированы повреждения домов, инфраструктуры и транспорта, отчитался глава региона. 

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#сво #минобороны рф #белгородская область #гладков
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