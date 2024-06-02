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В Белгородской области замглавы Корочанского района погиб при детонации боеприпаса, глава района ранен
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Также в городе Шебекино пострадали шестеро мирных жителей undefined
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В Белгородской области замглавы Корочанского района погиб при детонации боеприпаса, глава района ранен

Также в городе Шебекино пострадали шестеро мирных жителей

Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


Кроме того, были ранены глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений, рассказал губернатор. 


Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей. 


«Из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице», — написал глава региона в Telegram-канале.


Он указал, что бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. 

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#обстрел #сво #белгородская область #гладков
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