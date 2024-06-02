В Белгородской области замглавы Корочанского района погиб при детонации боеприпаса, глава района ранен

Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Кроме того, были ранены глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений, рассказал губернатор.





Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей.





«Из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице», — написал глава региона в Telegram-канале.





Он указал, что бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода.