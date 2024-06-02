Площадка фестиваля «Москва — на волне» работает на улице Хачатуряна

Фестиваль проводится уже восьмой раз и успел полюбиться всем — от мала до велика. Взрослым очень нравятся уроки рыболовства, где рассказывают, как выбрать удочку и подготовить прикормку. Дети же в восторге от каруселей и ярких декораций.





Также на площадках фестиваля можно весьма вкусным способом изучать географию. Здесь и карельский лосось, и командорский кальмар, и сахалинская корюшка, и вяленый якутский чебак — деликатесы из разных регионов России.





Но не только угощения ждут гостей фестиваля, а еще и занимательная насыщенная программа. Проводятся спортивные состязания, где победители получают призы.





Все гости фестиваля «Москва — на волне» могут поучаствовать в конкурсах и квестах от проекта «Московские сезоны», «Активный гражданин» и «Миллион призов». Победителей ждут презенты в морской тематике.





Подробнее о площадке на улице Хачатуряна, а также других локациях, где гости и жители столицы могут весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.