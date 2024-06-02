Почти 100 тысяч человек в первый день посетили фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» начался в столице 1 июня. В первый день его участниками стали около 100 тысяч человек. Всего для гостей провели 1200 мероприятий в разных районах столицы.





Фестиваль продлится до 8 сентября во всех округах столицы и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий.





К примеру, 2 июня в 12:00 в Измайловском парке состоится мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Баумана в 16:00 можно сыграть в настольный теннис.





В 11:00 на танцевальной площадке парка «Митино» пройдет интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках» по сюжетам русских народных сказок. Для гостей организуют фотозоны, мастерские народных ремесел и подвижные игры. На Никитском бульваре москвичей ждет выставка-продажа работ современных художников. Здесь соберутся уличные живописцы, знатоки шаржа, мастера других техник, а для детей проведут уроки рисования.





Также 1 июня открылся чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага», где все желающие могут сразиться за главный приз в миллион рублей. Чемпионат проходит в несколько этапов. С 1 июня по 1 сентября определят тройки финалистов по округам, а с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города сразятся 48 участников с самой быстрой реакцией.