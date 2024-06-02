Бывший губернатор ХМАО Комарова перейдет на работу в Совет Федерации

Бывшая глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук во время своего представления в окружном правительстве.
«Я буду просить Наталью Владимировну Комарову представлять Югру в Совете Федерации», — заявил Кухарук.
Он также отметил, что экс-глава региона продолжит работу над расселением аварийного жилищного фонда и другими нацпроектами, но уже на федеральном уровне.
Сообщается, что Комарова в ответном слове согласилась на это предложение. Она занимала пост главы региона 14 лет, с 2010 года.
30 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой и назначил временно исполняющим обязанности главы региона мэра Тюмени Руслана Кухарука.