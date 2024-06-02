«112»: В Коми пожар на НПЗ, погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми. Об этом сообщил Telegram-канал «112».





По предварительным данным, огонь начался в резервуарном парке нефтепродуктов, так как произошла разгерметизация.





Два человека скончались на месте. Еще четверо доставлены в больницу — у них отравление продуктами горения и ожоги, пишет «112».