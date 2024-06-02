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«112»: В Коми пожар на НПЗ, погибли два человека
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Еще четверо госпитализированы undefined
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«112»: В Коми пожар на НПЗ, погибли два человека

Еще четверо госпитализированы

Два человека погибли в результате пожара на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми. Об этом сообщил Telegram-канал «112». 


По предварительным данным, огонь начался в резервуарном парке нефтепродуктов, так как произошла разгерметизация. 


Два человека скончались на месте. Еще четверо доставлены в больницу — у них отравление продуктами горения и ожоги, пишет «112». 

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Информацию о том, что сотрудники МЧС локализуют пожар на НПЗ, подтвердила пресс-служба администрации региона.


Там подчеркнули, что «в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в четырех километрах от города) происходит возгорание в резервуаре РВС-10000».

#республика коми #нпз #пожар
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