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ВС РФ заняли село Уманское в ДНР
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Также сообщается об отражении пяти контратак ВСУ undefined
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ВС РФ заняли село Уманское в ДНР

Также сообщается об отражении пяти контратак ВСУ

Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике, а также отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Там подчеркнули, что противник потерял «свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». 


Было нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР, отчитались в военном ведомстве. 


По данным переписи 2001 года, в селе Уманском проживало 176 человек. Оно расположено в Покровском районе. 

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