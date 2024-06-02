ВС РФ заняли село Уманское в ДНР

Там подчеркнули, что противник потерял «свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».





Было нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР, отчитались в военном ведомстве.





По данным переписи 2001 года, в селе Уманском проживало 176 человек. Оно расположено в Покровском районе.