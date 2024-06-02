Зеленский заявил, что Украина признает Палестину и Израиль

Власти Украины признают и Израиль, и Палестину. Об этом заявил президент страны Зеленский на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал он.
Зеленский также отметил, что пригласил на швейцарский Саммит мира Израиль и Палестину.
Швейцарский мирный саммит пройдет 15-16 июня в отеле курорта Бюргеншток у Люцернского озера. Президент США Джо Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его президентской кампании в Калифорнии, писало агентство Bloomberg. МИД Китая пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».
В мае Зеленский заявил, что на саммит вынесут на обсуждение три пункта его «формулы мира» (всего их 10): ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Украинский лидер пообещал передать российской стороне наработки по трем пунктам после саммита.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в апреле сообщил, что Россию пригласили на встречу, но она отказалась. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для переговоров по Украине, она превратилась в откровенно враждебную страну. Министр объяснил это в том числе поддержкой западных санкций Берном.