Зеленский заявил, что Украина признает Палестину и Израиль

Власти Украины признают и Израиль, и Палестину. Об этом заявил президент страны Зеленский на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.





«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал он.





Зеленский также отметил, что пригласил на швейцарский Саммит мира Израиль и Палестину.