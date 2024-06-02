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В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже
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Ребенок не выжил undefined
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В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже

Ребенок не выжил

В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже, попытавшись опереться на москитную сетку. Об этом сообщила столичная прокуратура. 

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Отмечается, что инцидент произошел на улице Реутовской. Девочка была госпитализирована, однако позже стало известно, что она скончалась в больнице. По факту падения ребенка начата проверка.


В сентября 2023-го в Новосибирске семилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Он был доставлен в больницу, сообщили в региональном следственном управлении СКР. 


Там уточнили, что, по предварительной информации, мальчик остался дома без присмотра взрослых. 

#москва #прокуратура #чп
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