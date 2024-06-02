В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже, попытавшись опереться на москитную сетку. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Реутовской. Девочка была госпитализирована, однако позже стало известно, что она скончалась в больнице. По факту падения ребенка начата проверка.
В сентября 2023-го в Новосибирске семилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Он был доставлен в больницу, сообщили в региональном следственном управлении СКР.
Там уточнили, что, по предварительной информации, мальчик остался дома без присмотра взрослых.