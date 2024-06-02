В Москве трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже

Отмечается, что инцидент произошел на улице Реутовской. Девочка была госпитализирована, однако позже стало известно, что она скончалась в больнице. По факту падения ребенка начата проверка.





В сентября 2023-го в Новосибирске семилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Он был доставлен в больницу, сообщили в региональном следственном управлении СКР.





Там уточнили, что, по предварительной информации, мальчик остался дома без присмотра взрослых.