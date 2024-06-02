Минобороны: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»

Попытку атаки военные зафиксировали в период с 16:05 до 16:20 мск, уточнили в ведомстве.





Такую же украинскую ракету российские военные перехватили вечером 1 июня, отчитались в Минобороны. О разрушениях и пострадавших тогда данных не поступало.





Ранее 2 июня заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Кроме того, были ранены глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений, рассказал губернатор. Гладков также сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей.