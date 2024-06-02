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Минобороны: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»
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Также были перехвачены три беспилотника undefined
Новости

Минобороны: Над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету «Нептун»

Также были перехвачены три беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и три дрона самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России. 

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Попытку атаки военные зафиксировали в период с 16:05 до 16:20 мск, уточнили в ведомстве. 


Такую же украинскую ракету российские военные перехватили вечером 1 июня, отчитались в Минобороны. О разрушениях и пострадавших тогда данных не поступало.


Ранее 2 июня заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


Кроме того, были ранены глава района Николай Нестеров и двое глав сельских поселений, рассказал губернатор. Гладков также сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадали шесть мирных жителей. 

#ракета #сво #белгородская область
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