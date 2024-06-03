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Спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны
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По словам командира отряда, бойцы выполняют в том числе штурмовые задачи undefined
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Спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

По словам командира отряда, бойцы выполняют в том числе штурмовые задачи

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для помощи в создании буферной зоны и последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом сообщил командир отряда, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов.


Генерал-майор назвал приятным и лестным тот факт, что военных «перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО». Бойцы «переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения [в приграничных районах Харьковской области], которые надо было прикрыть».


Спецназ выполняет в том числе штурмовые задачи, бойцы также «приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу», сказал Алаудинов журналистам.

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Российские войска продвигаются в Харьковской области на протяжении последних нескольких недель. Президент России Владимир Путин 17 мая связал операцию ВС РФ на Харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Глава государства также сказал, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет.

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#алаудинов #белгородская область #сво #харьковская область #ахмат
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