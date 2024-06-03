Спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для помощи в создании буферной зоны и последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом сообщил командир отряда, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов.





Генерал-майор назвал приятным и лестным тот факт, что военных «перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО». Бойцы «переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения [в приграничных районах Харьковской области], которые надо было прикрыть».





Спецназ выполняет в том числе штурмовые задачи, бойцы также «приняли те участки, которые нам надо было прикрыть для того, чтобы там противник не вел диверсионно-террористическую работу», сказал Алаудинов журналистам.