Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» прошел на Митинской улице

На фестивале можно было не только хорошо провести время, но и купить рыбу и морепродукты к столу. Была представлена продукция Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани. Привозили морепродукты и с Черноморского побережья.





«Москва — на волне. Рыбная неделя» предлагал развлечения и детям, и взрослым: здесь, например, проводили спортивные состязания и давали уроки танцев. Дети под присмотром инструктора могли освоить азы экстремальных видов спорта.





После активностей можно было отведать блюда из рыбы и морепродуктов, приготовленных на гриле прямо при посетителях. В меню были царская уха, лангусты и шашлычки из семги с цукини и многое другое.





Ну и куда же без сувенирной продукции! Гостям предлагали товары от российских производителей, например вязаные игрушки и очки ручной работы.





Вечером на фестивале выступали музыкальные коллективы. Скучно не было никому!





Подробнее о площадке на Митинской улице, а также других локациях, где гости и жители столицы могли весело и активно провести время, можно узнать на официальном сайте проекта.