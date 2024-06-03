В Грузии приняли скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал законопроект об иностранных агентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»).
Согласно закону, некоммерческие организации (НКО) и СМИ должны зарегистрироваться в реестре организаций, «проводящих интересы иностранной силы», если более 20% их годового дохода поступило из-за рубежа. Неисполнение требований наказывается штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч лари (от 3600 до почти 9000 долларов). Закон будет опубликован в «Законодательном вестнике», через 60 дней после этого документ вступит в силу. За это время Минюст и Национальное агентство публичного реестра должны будут создать портал, где будут регистрироваться НКО и СМИ.
Папуашвили на брифинге отметил, что цель нового закона — «доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству». Спикер парламента раскритиковал оппозицию, которая, по его словам, путает национальные интересы с «аплодисментами политиков других стран», а независимость — с послушанием.
Впервые парламент Грузии попытался принять закон об иноагентах в марте 2023 года, но проект тогда отозвали из-за протестов. В новой версии документа вместо термина «агент иностранного влияния» используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы», остальное содержание осталось прежним.
Как и в прошлом году, принятие нынешнего закона сопровождалось массовыми протестами в Грузии. Оппозиция называла законопроект аналогом российского закона об иноагентах. 18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах, 28 мая законодатели преодолели вето.
США и Евросоюз выступали против принятия в Грузии закона об иностранных агентах. В ЕС считают, что принятие этого документа станет серьезным препятствием на пути вступления страны в союз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такую риторику вмешательством во внутренние дела Грузии.