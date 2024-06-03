В Грузии приняли скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал законопроект об иностранных агентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»).





Согласно закону, некоммерческие организации (НКО) и СМИ должны зарегистрироваться в реестре организаций, «проводящих интересы иностранной силы», если более 20% их годового дохода поступило из-за рубежа. Неисполнение требований наказывается штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч лари (от 3600 до почти 9000 долларов). Закон будет опубликован в «Законодательном вестнике», через 60 дней после этого документ вступит в силу. За это время Минюст и Национальное агентство публичного реестра должны будут создать портал, где будут регистрироваться НКО и СМИ.





Папуашвили на брифинге отметил, что цель нового закона — «доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству». Спикер парламента раскритиковал оппозицию, которая, по его словам, путает национальные интересы с «аплодисментами политиков других стран», а независимость — с послушанием.