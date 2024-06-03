Силовики задержали жителя Москвы за участие в теракте в Буденновске в 1995 году

Правоохранители задержали жителя Москвы Хамзата Зоева за участие в вооруженном нападении банды террориста Шамиля Басаева на Буденновск 14 июня 1995 года, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.





Зоев — уроженец Чечни. В первой половине июня 1995 года он вступил в банду Басаева и принял активное участие в нападении на Буденновск. Не менее 160 боевиков приехали в город, расстреляли милиционеров, захватили более 1586 заложников и укрылись с ними в больнице. 19 июня террористы освободили большую часть заложников, на следующий день они отпустили оставшихся пленников. В результате теракта погибли 129 человек, 415 пострадали. Были уничтожены и пострадали 198 автомобилей. Огнем повреждены Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домовладений. При нападении на Буденновск были уничтожены 16 боевиков.





Участника банды Басаева обвиняют в теракте, бандитизме, захвате заложников и убийстве. 56-летнего Зоева задержали по адресу временного проживания в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья, сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Ессентукский городской суд арестовал обвиняемого.