ФСБ задержала пять агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против Черноморского флота

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, готовивших диверсионно-террористические акты в отношении военных Черноморского флота, объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Диверсантов завербовали в Запорожской области. Они отправляли взрывные устройства в тайники по почте и на автобусах, пересылали фотографии с координатами схронов кураторам, которые ставили им задачи по совершению терактов или диверсий, сказано в сообщении. Всего обнаружено три тайника со средствами поражения. Задержанные не были знакомы друг с другом.
Во время обысков у предполагаемых агентов нашли три готовых к применению самодельных взрывных устройства и радиоуправляемые механизмы для приведения их в действие, пластичные взрывчатые вещества британского производства массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила и электродетонаторы военного назначения.
Один из задержанных с позывным Ментор рассказал на допросе, что ему поручили наблюдать за военным аэродромом. Украинские спецслужбы интересовали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». На закупку камер и другого оборудования Ментор получил 68 тысяч рублей.
Задержанные ранее были судимы за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сейчас им предъявлены обвинения в теракте и государственной измене. За эти преступления им грозит пожизненное лишение свободы.