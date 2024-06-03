ФСБ задержала пять агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против Черноморского флота

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, готовивших диверсионно-террористические акты в отношении военных Черноморского флота, объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





Диверсантов завербовали в Запорожской области. Они отправляли взрывные устройства в тайники по почте и на автобусах, пересылали фотографии с координатами схронов кураторам, которые ставили им задачи по совершению терактов или диверсий, сказано в сообщении. Всего обнаружено три тайника со средствами поражения. Задержанные не были знакомы друг с другом.





Во время обысков у предполагаемых агентов нашли три готовых к применению самодельных взрывных устройства и радиоуправляемые механизмы для приведения их в действие, пластичные взрывчатые вещества британского производства массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила и электродетонаторы военного назначения.