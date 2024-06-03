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ФСБ задержала пять агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против Черноморского флота
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У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и механизмы для приведения их в действие undefined
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ФСБ задержала пять агентов украинских спецслужб, готовивших теракты против Черноморского флота

У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и механизмы для приведения их в действие

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, готовивших диверсионно-террористические акты в отношении военных Черноморского флота, объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.


Диверсантов завербовали в Запорожской области. Они отправляли взрывные устройства в тайники по почте и на автобусах, пересылали фотографии с координатами схронов кураторам, которые ставили им задачи по совершению терактов или диверсий, сказано в сообщении. Всего обнаружено три тайника со средствами поражения. Задержанные не были знакомы друг с другом.


Во время обысков у предполагаемых агентов нашли три готовых к применению самодельных взрывных устройства и радиоуправляемые механизмы для приведения их в действие, пластичные взрывчатые вещества британского производства массой около пяти килограммов, 600 грамм тротила и электродетонаторы военного назначения.

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Один из задержанных с позывным Ментор рассказал на допросе, что ему поручили наблюдать за военным аэродромом. Украинские спецслужбы интересовали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». На закупку камер и другого оборудования Ментор получил 68 тысяч рублей. 


Задержанные ранее были судимы за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сейчас им предъявлены обвинения в теракте и государственной измене. За эти преступления им грозит пожизненное лишение свободы.

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