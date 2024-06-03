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Джордж Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда о преследовании «российских пропагандистов»
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Актер заявил, что организация никогда бы не стала преследовать журналистов, даже если не согласна с ними undefined
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Джордж Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда о преследовании «российских пропагандистов»

Актер заявил, что организация никогда бы не стала преследовать журналистов, даже если не согласна с ними

Актер Джордж Клуни опроверг слова директора по юридическим вопросам проекта Docket «Фонда Клуни за справедливость» Анны Нейстат об уголовном преследовании российских журналистов в Европе.


По словам актера, сотрудница оговорилась — фонд не стал бы преследовать журналистов, даже если не согласен с ним. Клуни напомнил, что его отец, 90-летний Николас Клуни, является журналистом, и добавил, что у его фонда большой опыт защиты сотрудников СМИ. Слова актера приводятся на странице организации в X (бывший Twitter).


30 мая Нейстат заявила, что Фонд Клуни намерен добиваться в странах Европы, где есть уголовная статья за пропаганду войны, выдачи закрытых ордеров на арест «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них». Журналисты не будут знать, что в отношении них ведется расследование в стране, куда они собираются приехать, говорила Нейстат. После ареста журналиста могут экстрадировать в европейское государство, расследующее дело в рамках универсальной юрисдикции (она позволяет привлекать к ответственности за некоторые преступления вне зависимости от места его совершения и гражданства обвиняемого), объясняла Нейстат.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал команду Фонда Клуни безумцами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла слова Нейстат объявлением «судебного сафари на российских журналистов».

Фонд Клуни попросит арестовать в Европе «самых заметных российских пропагандистов»

Журналистов планируют обвинить в «пропаганде войны» 31 мая 2024
Dailystorm - Фонд Клуни попросит арестовать в Европе «самых заметных российских пропагандистов»
#ордер на арест #журналисты #арест
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