Джордж Клуни опроверг слова сотрудницы своего фонда о преследовании «российских пропагандистов»

Актер Джордж Клуни опроверг слова директора по юридическим вопросам проекта Docket «Фонда Клуни за справедливость» Анны Нейстат об уголовном преследовании российских журналистов в Европе.





По словам актера, сотрудница оговорилась — фонд не стал бы преследовать журналистов, даже если не согласен с ним. Клуни напомнил, что его отец, 90-летний Николас Клуни, является журналистом, и добавил, что у его фонда большой опыт защиты сотрудников СМИ. Слова актера приводятся на странице организации в X (бывший Twitter).





30 мая Нейстат заявила, что Фонд Клуни намерен добиваться в странах Европы, где есть уголовная статья за пропаганду войны, выдачи закрытых ордеров на арест «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них». Журналисты не будут знать, что в отношении них ведется расследование в стране, куда они собираются приехать, говорила Нейстат. После ареста журналиста могут экстрадировать в европейское государство, расследующее дело в рамках универсальной юрисдикции (она позволяет привлекать к ответственности за некоторые преступления вне зависимости от места его совершения и гражданства обвиняемого), объясняла Нейстат.