Делимханов пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиционных ценностей в России

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что готов «доходчиво объяснить» заместителю председателя нижней палаты парламента Владиславу Даванкову смысл религиозных традиционных ценностей и обычаев в России.
На прошлой неделе Даванков (партия «Новые люди») внес в Думу законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды. Также проектом предлагается предоставить законодательным и муниципальным собраниям полномочия принимать решения о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах. В пояснительной записке актуальность законопроекта объясняется «необходимостью закрепить светский характер образования».
Делимханов («Единая Россия») в своем Telegram-канале раскритиковал инициативу Даванкова. Он отметил, что никаб — женская одежда, закрывающая лицо, а хиджаб — не закрывающая. Ношение никаба «мы сами не одобряем», а надевание хиджаба является религиозной обязанностью мусульманки. По мнению Делимханова, законопроект Даванкова нарушает свободу вероисповедания, предусмотренную Конституцией России.
Депутат отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности», и инициатива Даванкова может внести раскол в общество, «в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете».
Делимханов также написал, что «в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения». Если Даванков или кто-то еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи в России, то Делимханов может «доходчиво объяснить» им это.
В конце мая с идеей возможного запрета никаба выступил и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Совет муфтиев России предупредил, что введение в РФ запрета на ношение женщинами никаба повлечет негодование в мусульманских странах. В совете не пропагандируют ношение никаба в современном обществе и считают, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила.