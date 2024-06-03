Делимханов пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиционных ценностей в России

Депутат отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности», и инициатива Даванкова может внести раскол в общество, «в очередной раз поднимая одну из самых деликатных тем, при этом делая это без должного разбирательства в предмете».





Делимханов также написал, что «в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения». Если Даванков или кто-то еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи в России, то Делимханов может «доходчиво объяснить» им это.





В конце мая с идеей возможного запрета никаба выступил и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Совет муфтиев России предупредил, что введение в РФ запрета на ношение женщинами никаба повлечет негодование в мусульманских странах. В совете не пропагандируют ношение никаба в современном обществе и считают, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила.