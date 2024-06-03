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Муж Блиновской покинул компанию, которая должна была «завалить форелью» Вологодскую область
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До недавнего времени Алексею Блиновскому принадлежала 80%-ная доля в ней, однако в мае его имя исчезло из состава учредителей Алексей Блиновский
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Муж Блиновской покинул компанию, которая должна была «завалить форелью» Вологодскую область

До недавнего времени Алексею Блиновскому принадлежала 80%-ная доля в ней, однако в мае его имя исчезло из состава учредителей

Алексей Блиновский Фото: Соцсети

Бизнесмен Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, покинул вологодскую компанию «Аквакультура». До недавнего времени предпринимателю принадлежала 80%-ная доля в компании, однако уже 30 мая его имя исчезло из состава учредителей фирмы, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Сейчас в документах числятся лишь предпринимательница Наталия Миняева и само ООО «Аквакультура». При этом по бумагам фабрикой продолжает руководить отец Алексея — Владимир Блиновский. 


Как писал РБК, «Аквакультура» разводила рыбу на трех фермах, арендовав два участка на Ковжском и Лозско-Азатском озерах. На фабрику даже приезжал Олег Кувшинников, который занимал на тот момент пост губернатора Вологодской области. Блиновский обещал «завалить форелью» всю область, но план так и не был реализован.


Весной Алексей Блиновский уехал на СВО. На прошлой неделе СМИ сообщили, что мужчина самовольно оставил часть и скрылся. Однако его товарищ — бывший адвокат Эльман Пашаев — опроверг эту информацию в разговоре с Daily Storm.


Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Блиновский находится в подразделении, но не появляется по месту службы. Агентство уточнило, что мужчина хотел перевестись в другое место, но затем узнал, что его могут отправить на штурм, и передумал. Статус Блиновского «как бы завис», говорил собеседник РИА Новости.


Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 миллионов рублей. «Королева марафонов» находится в СИЗО. Муж блогера отправился в зону СВО, чтобы попытаться избежать потери своего последнего бизнеса и «вызволить» жену из-под ареста, писали Telegram-каналы. Самому Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. 

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Муж Блиновской рассмеялся, услышав о своем «побеге» из зоны СВО

Эту новость, опубликованную рядом Telegram-каналов, мужчине рассказал его товарищ — экс-адвокат Эльман Пашаев 29 мая 2024
Dailystorm - Муж Блиновской рассмеялся, услышав о своем «побеге» из зоны СВО
#елена блиновская #вологодская область #рыба #бизнес
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