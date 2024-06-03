Муж Блиновской покинул компанию, которая должна была «завалить форелью» Вологодскую область

Бизнесмен Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, покинул вологодскую компанию «Аквакультура». До недавнего времени предпринимателю принадлежала 80%-ная доля в компании, однако уже 30 мая его имя исчезло из состава учредителей фирмы, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Сейчас в документах числятся лишь предпринимательница Наталия Миняева и само ООО «Аквакультура». При этом по бумагам фабрикой продолжает руководить отец Алексея — Владимир Блиновский.





Как писал РБК, «Аквакультура» разводила рыбу на трех фермах, арендовав два участка на Ковжском и Лозско-Азатском озерах. На фабрику даже приезжал Олег Кувшинников, который занимал на тот момент пост губернатора Вологодской области. Блиновский обещал «завалить форелью» всю область, но план так и не был реализован.





Весной Алексей Блиновский уехал на СВО. На прошлой неделе СМИ сообщили, что мужчина самовольно оставил часть и скрылся. Однако его товарищ — бывший адвокат Эльман Пашаев — опроверг эту информацию в разговоре с Daily Storm.





Позже РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Блиновский находится в подразделении, но не появляется по месту службы. Агентство уточнило, что мужчина хотел перевестись в другое место, но затем узнал, что его могут отправить на штурм, и передумал. Статус Блиновского «как бы завис», говорил собеседник РИА Новости.





Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 миллионов рублей. «Королева марафонов» находится в СИЗО. Муж блогера отправился в зону СВО, чтобы попытаться избежать потери своего последнего бизнеса и «вызволить» жену из-под ареста, писали Telegram-каналы. Самому Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.