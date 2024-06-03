Москвичей предупредили о сильных порывах ветра и грозе до конца дня

Неблагоприятные погодные условия в Москве, по прогнозам синоптиков, сохранятся до конца дня, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, местами гроза, предупредил комплекс городского хозяйства. Жителей столицы призвали быть внимательными на улице.





Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить работу сезонных кафе.





3 июня Москву накрыл ливень, сопровождаемый грозой и ветром. Первыми его заметили на юго-западных и западных окраинах столицы. Синоптики прогнозируют, что воздух в городе должен прогреться до плюс 27 градусов. Предстоящей ночью также не исключен кратковременный дождь и местами гроза, температура составит около 16 градусов.