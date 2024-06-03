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Министр обороны Белоусов впервые появился в военной форме
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Глава военного ведомства принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, которое провел Путин undefined
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Министр обороны Белоусов впервые появился в военной форме

Глава военного ведомства принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, которое провел Путин

Президент Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В мероприятии впервые принял участие министр обороны Андрей Белоусов, он был одет в военную форму с серебряным шитьем на погонах, что видно на кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля. Это первое появление нового главы Минобороны в форме.


Белоусов — действительный государственный советник России 1-го класса. Этот чин ему присвоили в 2011 году. Он соответствует воинскому званию генерал армии.


Указа о включении Белоусова как министра обороны в число постоянных членов Совбеза пока нет, однако на подобные встречи иногда приглашают чиновников, не обладающих таким статусом. 

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Путин назначил Белоусова министром обороны 14 мая. До этого Белоусов с 2020 года занимал пост первого вице-премьера. Он курировал экономический блок правительства. На госслужбе находится с 2006 года. Не служил в армии.


Президент объяснил, что назначение Белоусова связано в том числе с ростом военных расходов. По словам главы государства, новый глава Минобороны «прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы экономику всего силового блока и Минобороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны». Соотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития страны, сказал Путин.

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#минобороны рф #белоусов #владимир путин
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