Министр обороны Белоусов впервые появился в военной форме

Президент Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В мероприятии впервые принял участие министр обороны Андрей Белоусов, он был одет в военную форму с серебряным шитьем на погонах, что видно на кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля. Это первое появление нового главы Минобороны в форме.





Белоусов — действительный государственный советник России 1-го класса. Этот чин ему присвоили в 2011 году. Он соответствует воинскому званию генерал армии.





Указа о включении Белоусова как министра обороны в число постоянных членов Совбеза пока нет, однако на подобные встречи иногда приглашают чиновников, не обладающих таким статусом.