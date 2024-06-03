Производитель вина «Душа монаха» удивился идее РПЦ запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Гендиректор компании «Империал Вин», производящей вино «Душа монаха», Юлия Типисева удивилась инициативе Русской православной церкви запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой.





«Наше вино уже 30 лет продается. У меня вопрос: почему 30 лет всех все устраивало, а теперь перестало? Если сигареты называют «Святой Георгий»... Думаю, каждый случай индивидуален. А когда вино... Все-таки это продукт, который всегда пили. И в церквях. Там есть кагор», — заявила Daily Storm Типисева.





По ее мнению, не все товарные знаки оскорбляют чувства верующих: «Смотря как выглядит продукт, этикетка. Тут много нюансов, обобщить их сложно. Я удивлена, что РПЦ упоминает «Душу монаха». Потому что продукт существует 30 лет. И вдруг они посчитали, что он кого-то унижает или оскорбляет чьи-то чувства. Все это для меня удивительно».





Типисева отметила, что популярность «Души монаха» сильно упала за последние годы: «Если сравнивать с началом 2000-х годов — раз в 10 меньше объемы. Поколение, которое употребляло это вино, уходит уже. За этот бренд биться до смерти не будем, но и добровольно отказываться не вижу смысла. <...> Я тоже верующий человек и вино люблю. Если бы были противоречия — мы бы так не назвали вино!»





Ранее СМИ сообщили, что представители церкви совместно с Роспатентом разработали поправки к закону, предусматривающие запрет регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Духовенство считает, что названия продуктов могут оскорблять чувства верующих. В качестве примера представители церкви привели вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George и другие бренды. Но в РПЦ подчеркнули: действие поправок не будет распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления их в силу.