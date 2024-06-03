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Глава Ингушетии подтвердил, что его брата задержали по уголовному делу
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Махмуд-Али Калиматов сказал, что его как родственника это огорчает, но закон есть закон undefined
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Глава Ингушетии подтвердил, что его брата задержали по уголовному делу

Махмуд-Али Калиматов сказал, что его как родственника это огорчает, но закон есть закон

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что его брата, экс-руководителя управления федеральной почтовой связи в республике Магомед-Башира Калиматова задержали в рамках уголовного дела.


Открывая заседание правительства региона, глава Ингушетии сказал, что за брата ему «огорчительно», но «закон есть закон» и решение будет принимать суд. Калиматов призвал всех тоже руководствоваться этим принципом.


Магомед-Башира Калиматова обвиняют в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества (ОПС). По версии следствия, группу создали руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и глава ингушского отделения «Почты России» Камбулат Сукиев.


Чиновники вносили ложные сведения в реестры республиканского пенсионного фонда и запрашивали дополнительные деньги у федерального казначейства. На основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тысяч рублей. Фигуранты знали, что оснований для перерасчета пенсий не было. Члены ОПС обналичивали деньги через расчетные счета «Почты России», писал «Коммерсантъ».


В состав ОПС входили 34 человека. Большинство из них, в том числе Калиматов и Сукиев, арестованы. Сейнароев скрылся и находится в международном розыске.

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ФСБ задержала более 30 членов ОПГ, похитивших свыше двух миллиардов рублей Пенсионного фонда

В группировку входили бывшие и действующие сотрудники ПФР из Москвы, Ингушетии и Северной Осетии 20 февраля 2023
Dailystorm - ФСБ задержала более 30 членов ОПГ, похитивших свыше двух миллиардов рублей Пенсионного фонда
#калиматов #ингушетия #арест
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