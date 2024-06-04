ТАСС: Следственный комитет начал проверять Макаревича на призывы к экстремизму

Следственный комитет России начал доследственную проверку лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Проверку начали после телефонной беседы музыканта с пранкером, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским. Макаревич заявил, что поддерживает Украину и негативно относится к специальной военной операции. После того как разговор опубликовали в интернете, исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко написал в СКР и Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить, имеются ли в словах Макаревича признаки преступления. Общественник уточнил ТАСС, что, по его данным, проверка в отношении Макаревича действительно начата.





Лидера «Машины времени» разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Они опубликовали беседу с Макаревичем в мае. В разговоре с «Зеленским» музыкант, в частности, сказал, что в «первый день победы Украины» приедет в страну и даст «бешеный концерт». Макаревич также заявил, что в России почти не осталось «думающих людей». Сам он живет в Израиле.