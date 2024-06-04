Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что уходит в отставку. По его словам, это связано с переходом на другую работу. Хорохордин, возглавляющий регион с 2019 года, заявил, что власти вместе с жителями «многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны».





Политик в своем Telegram-канале выразил признательность президенту Владимиру Путину, администрации главы государства, правительству и лично премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку республики. Хорохордин поблагодарил руководство региона и местных жителей за совместную работу, жителей — за оказанное доверие и «каждодневный труд и вклад в развитие родного региона».





Хорохордин стал третьим главой региона, ушедшим в отставку за последнюю неделю. Ранее со своих постов ушли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.