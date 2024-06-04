Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что уходит в отставку. По его словам, это связано с переходом на другую работу. Хорохордин, возглавляющий регион с 2019 года, заявил, что власти вместе с жителями «многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны».
Политик в своем Telegram-канале выразил признательность президенту Владимиру Путину, администрации главы государства, правительству и лично премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку республики. Хорохордин поблагодарил руководство региона и местных жителей за совместную работу, жителей — за оказанное доверие и «каждодневный труд и вклад в развитие родного региона».
Хорохордин стал третьим главой региона, ушедшим в отставку за последнюю неделю. Ранее со своих постов ушли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
О возможной отставке Хорохордина 3 июня сообщили «Ведомости». Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечал в беседе с Daily Storm, что одна из основных причин ухода Хорохордина с поста главы Республики Алтай — «экономическая недоразвитость» региона, люди там живут «очень скверно». Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предполагал, что к отставке приведут конфликты среди элит.
Новым губернатором Республики Алтай может стать первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, писал «Коммерсантъ».
52-летний Хорохордин — уроженец села Глушинка соседнего Алтайского края (столица региона — Барнаул, а столица Республики Алтай — Горно-Алтайск). До начала нулевых он трудился на разных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999-м окончил Алтайскую академию экономики и права. В 2002-2006-м Хорохордин работал в аппарате полпреда в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко, затем — в управлении по внутренней политике администрации президента.
С 2012-го Хорохордин возглавлял совет некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». В 2018-м участвовал во втором потоке «Школы губернаторов». Врио главы Республики Алтай Хорохордин был назначен в марте 2019-го после отставки предыдущего губернатора Александра Бердникова, который был руководителем региона 13 лет. В сентябре того же года на выборах Хорохордин набрал 58,82% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%).