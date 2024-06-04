Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек в Крылатском с Олимпиады-80

Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском об обращении в государственную собственность велотрека в Крылатском, построенного к Олимпиаде 1980 года. Ответчиком выступает АО «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское», которому принадлежит объект.





Ведомство ходатайствовало об аресте этого имущества, запрете руководителям СЦП «Крылатское» распоряжаться им, а Росреестру — осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Суд удовлетворил только последнее требование истца, сочтя арест и запрет распоряжаться объектом чрезмерными мерами. Решение принято 31 мая, иск подан 29 мая.





Площадь велотрека превышает 42 тысячи квадратных метров. Сейчас там же располагается гостиница «Крылатское». В 1999 году велотрек перешел на баланс Московской федерации профсоюзов (МФП), она в 2018-м передала объект в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское». Московская федерация профсоюзов — учредитель СЦП «Крылатское», отмечает Forbes.