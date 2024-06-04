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Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек в Крылатском с Олимпиады-80
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Суд пока отказался арестовывать объект, принадлежащий Московской федерации профсоюзов undefined
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Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек в Крылатском с Олимпиады-80

Суд пока отказался арестовывать объект, принадлежащий Московской федерации профсоюзов

Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском об обращении в государственную собственность велотрека в Крылатском, построенного к Олимпиаде 1980 года. Ответчиком выступает АО «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское», которому принадлежит объект.


Ведомство ходатайствовало об аресте этого имущества, запрете руководителям СЦП «Крылатское» распоряжаться им, а Росреестру — осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Суд удовлетворил только последнее требование истца, сочтя арест и запрет распоряжаться объектом чрезмерными мерами. Решение принято 31 мая, иск подан 29 мая.


Площадь велотрека превышает 42 тысячи квадратных метров. Сейчас там же располагается гостиница «Крылатское». В 1999 году велотрек перешел на баланс Московской федерации профсоюзов (МФП), она в 2018-м передала объект в качестве имущественного вклада в собственность СЦП «Крылатское». Московская федерация профсоюзов — учредитель СЦП «Крылатское», отмечает Forbes.

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Первым на иск обратил внимание «Коммерсантъ». В МФП пообещали отстаивать в суде свои права на велотрек. В федерации сообщили, что комплекс в Крылатском со дня строительства был в профсоюзной собственности.


В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии другого имущества Московской федерации Профсоюзов — Дома союзов площадью 13 тысяч квадратных метров на Большой Дмитровке, указывает издание.


С 2022 года число подобных исков Генпрокуратуры существенно выросло, заметил партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Но если раньше ведомство занималось прежде всего правами на производственные объекты, то теперь все чаще появляются иски в отношении объектов социального назначения, которые передавали общественным организациям, а профсоюзы получали большое количество недвижимости, подчеркнул эксперт.


В 2022 году Генпрокуратуре удалось взыскать в доход государства 34 санаторно-курортных учреждения, которыми прежде владела Федерация независимых профсоюзов России.

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#олимпиада #суд #генпрокуратура
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