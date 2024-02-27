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Пересмотра приватизации 90-х не будет. В Госдуме назвали передачу государству крупнейших металлургических предприятий Урала исключением из правил
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Власти всегда защищали интересы промышленников, объяснили в парламенте Коллаж: Daily Storm
Экономика

Пересмотра приватизации 90-х не будет. В Госдуме назвали передачу государству крупнейших металлургических предприятий Урала исключением из правил

Власти всегда защищали интересы промышленников, объяснили в парламенте

Коллаж: Daily Storm

Никакой волны деприватизации не будет после передачи государству трех крупных металлургических заводов олигарха Юрия Антипова. Об этом Daily Storm заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.


«Владимир Путин всегда стоял на защите интересов собственников предприятий. В этой связи деприватизация является исключительной мерой», — сказал Daily Storm депутат.


Ранее Генпрокуратура сообщила, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и другие предприятия Антипова снабжали оборонно-промышленный комплекс недружественных стран. Козловский считает это недопустимым в нынешних условиях.


«В мирное время это было нормально. Многие так работали, — объяснил парламентарий. — Мы должны обеспечить оборонную промышленность всем необходимым. Если у нас есть ресурсы внутри страны, то мы должны полностью перенаправить их на наш оборонно-промышленный комплекс».


В начале февраля 2024 года Генпрокуратура заявила о незаконности приватизации ЧЭМК и подала соответствующий иск. Уже 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование ведомства, передав акции ЧЭМК и двух подконтрольных ему металлургических предприятий государству. В тот же день поступило сообщение и о задержании Юрия Антипова в рамках уголовного дела о мошенничестве, однако конкретных обвинений в адрес бизнесмена озвучено не было.

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#приватизация #чэмк #челябинск #госдума
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