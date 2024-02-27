Пересмотра приватизации 90-х не будет. В Госдуме назвали передачу государству крупнейших металлургических предприятий Урала исключением из правил

Никакой волны деприватизации не будет после передачи государству трех крупных металлургических заводов олигарха Юрия Антипова. Об этом Daily Storm заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.





«Владимир Путин всегда стоял на защите интересов собственников предприятий. В этой связи деприватизация является исключительной мерой», — сказал Daily Storm депутат.





Ранее Генпрокуратура сообщила, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и другие предприятия Антипова снабжали оборонно-промышленный комплекс недружественных стран. Козловский считает это недопустимым в нынешних условиях.





«В мирное время это было нормально. Многие так работали, — объяснил парламентарий. — Мы должны обеспечить оборонную промышленность всем необходимым. Если у нас есть ресурсы внутри страны, то мы должны полностью перенаправить их на наш оборонно-промышленный комплекс».





В начале февраля 2024 года Генпрокуратура заявила о незаконности приватизации ЧЭМК и подала соответствующий иск. Уже 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование ведомства, передав акции ЧЭМК и двух подконтрольных ему металлургических предприятий государству. В тот же день поступило сообщение и о задержании Юрия Антипова в рамках уголовного дела о мошенничестве, однако конкретных обвинений в адрес бизнесмена озвучено не было.