«Газпром» продолжает качать газ в Алжире

АО «Газпром» планирует нарастить темпы добычи газа в Алжире. В ходе геологоразведки открыли сразу два газоконденсатных месторождения — Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая. Сейчас ведется их разработка, сообщают в компании. Они готовятся к вводу в эксплуатацию. Начало добычи запланировано на 2025 год.





«Корпорация ведет работу по проекту разведки и добычи природного газа на участке Эль-Ассель, расположенном на востоке алжирской части пустыни Сахара, в пределах нефтегазоносного бассейна Беркин», — рассказали Daily Storm в пресс-службе «Газпрома».





Там отметили, что проект реализуется совместно с Алжирской государственной нефтегазовой корпорацией Sonatrach. Алжир является крупнейшим в Африке производителем и ведущим экспортером природного газа.





В октябре 2023 года глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у «Газпрома». Министр добавил, что молдавским властям удалось договориться насчет закупок энергоносителей на европейском рынке.