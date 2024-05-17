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«Газпром» продолжает качать газ в Алжире
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Экономика

«Газпром» продолжает качать газ в Алжире

В 2025 году собираются открыть два новых месторождения

В 2025 году собираются открыть два новых месторождения undefined
Фото: Global Look Press / Patrick Pleul

АО «Газпром» планирует нарастить темпы добычи газа в Алжире. В ходе геологоразведки открыли сразу два газоконденсатных месторождения — Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая. Сейчас ведется их разработка, сообщают в компании. Они готовятся к вводу в эксплуатацию. Начало добычи запланировано на 2025 год.


«Корпорация ведет работу по проекту разведки и добычи природного газа на участке Эль-Ассель, расположенном на востоке алжирской части пустыни Сахара, в пределах нефтегазоносного бассейна Беркин», — рассказали Daily Storm в пресс-службе «Газпрома».


Там отметили, что проект реализуется совместно с Алжирской государственной нефтегазовой корпорацией Sonatrach. Алжир является крупнейшим в Африке производителем и ведущим экспортером природного газа. 


В октябре 2023 года глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у «Газпрома». Министр добавил, что молдавским властям удалось договориться насчет закупок энергоносителей на европейском рынке.

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#газпром #алжир #газ
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