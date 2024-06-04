В Госдуме прокомментировали предложенную главой РСПП альтернативную шкалу НДФЛ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал предложенную главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным альтернативную шкалу НДФЛ. Аксаков считает, что инициатива Шохина, «скорее, связана с тем, что он представляет крупный бизнес». Парламентарий отметил, что Госдума, вероятнее всего, поддержит позицию Министерства финансов.
В конце мая Минфин внес в правительство законопроект с предложением ввести пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ведомство хочет повысить НДФЛ с 13 до 15% при доходах от 2,4 миллиона рублей в год. При доходе в 5-20 миллионов рублей ставку хотят увеличить до 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год — 20%, а при доходах более 50 миллионов рублей в год — 22%.
Александр Шохин в беседе с РБК предложил альтернативную шкалу НДФЛ: 13% — при доходах до 5 миллионов рублей в год, 15% — при доходах от 5 миллионов до 50 миллионов рублей в год, 18% — при доходах свыше 50 миллионов рублей в год.
Инициативу Шохина прокомментировал в беседе с Daily Storm глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «То, что предложил Минфин, в принципе, выглядело достаточно логично. Подавляющая часть населения не имеет доходов 200 тысяч рублей [в месяц] и выше. Соответственно, больше 90% людей будут платить 13%, как и платят сейчас <...> Прибавка налога будет, если говорить индивидуально, не такая большая, как иногда пытаются эмоционально комментировать».
Аксаков предположил, что «уточнения Шохина, скорее, связаны с тем, что он представляет крупный бизнес».
«И очевидно, его миссия — отстаивать интересы крупного бизнеса. И одна из задач такой миссии — бороться за то, чтобы налогообложение доходов этого крупного бизнеса, крупных зарплатополучателей, была ниже, чем желает правительство», — полагает парламентарий.
«Это нормальная постановка вопроса, но, с моей точки зрения, позиция правительства звучит вполне логично, и, скорее всего, Госдума ее поддержит», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.