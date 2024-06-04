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Ганчев заявил о снижении темпов наступления Российской армии в Харьковской области
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Это произошло из-за того, что украинские войска подтянули «очень серьезные резервы» undefined
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Ганчев заявил о снижении темпов наступления Российской армии в Харьковской области

Это произошло из-за того, что украинские войска подтянули «очень серьезные резервы»

Украинское командование подтянуло «очень серьезные резервы» на север Харьковской области, из-за этого наступление Российской армии на этом направлении замедлилось, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.


Киев старается «бросить в эту харьковскую мясорубку» как можно больше сил, противник «подгребает» людей и сразу отправляет неподготовленными на передовую, сказал чиновник.


Российские войска контролируют около половины Волчанска — северную часть города, разделенную рекой Волчья. Вооруженные силы Украины постоянно возводят временные переправы через реку, но российская авиация и артиллерия уничтожают их. Российские силы заняли удобные позиции под селом Липцы и не позволяют противнику контратаковать, рассказал Ганчев в эфире Первого канала.

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Российские войска наступают в Харьковской области с начала мая. Президент Владимир Путин 17 мая связал операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении с созданием санитарной зоны, с границы которой украинские войска не могли бы обстреливать приграничные регионы России. Глава государства добавил, что у Российской армии на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова.

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#сво #украина #харьковская область #рф
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