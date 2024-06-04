Ганчев заявил о снижении темпов наступления Российской армии в Харьковской области

Украинское командование подтянуло «очень серьезные резервы» на север Харьковской области, из-за этого наступление Российской армии на этом направлении замедлилось, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.





Киев старается «бросить в эту харьковскую мясорубку» как можно больше сил, противник «подгребает» людей и сразу отправляет неподготовленными на передовую, сказал чиновник.





Российские войска контролируют около половины Волчанска — северную часть города, разделенную рекой Волчья. Вооруженные силы Украины постоянно возводят временные переправы через реку, но российская авиация и артиллерия уничтожают их. Российские силы заняли удобные позиции под селом Липцы и не позволяют противнику контратаковать, рассказал Ганчев в эфире Первого канала.