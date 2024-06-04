Путин предложил Турчаку стать главой Республики Алтай

Президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку стать временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Тот согласился.
Встреча Путина и Турчака прошла в формате видеоконференции. Президент сказал, что у секретаря генсовета «Единой России» был «хороший опыт работы в органах исполнительной власти в Пскове, с хорошим результатом», назвал важной работу Турчака в Совете Федерации и правящей партии, но хотел бы попросить его возглавить «перспективный регион» — Республику Алтай. Турчак пообещал сделать все, чтобы не подвести Путина и заручиться поддержкой избирателей, и отметил, что Алтай — «уникальная земля с большим потенциалом».
Турчак сменит на посту главы Республики Алтай Олега Хорохордина, объявившего о своей отставке и переходе на другую работу 4 июня. Хорохордин руководил регионом с марта 2019 года — сначала в качестве временно исполняющего обязанности, затем его избрали на эту должность.
Андрею Турчаку 48 лет, он уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В 1996-2007 годах занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в Холдинговой компании «Ленинец» (основатель компании — его отец Анатолий Турчак). С июля 2007 года по февраль 2009 года был членом Совета Федерации от Псковской области. В 2009-2017 годах Турчак был губернатором региона.
В 2010 году Турчак счел оскорблением комментарий журналиста Олега Кашина (признан иноагентом) о нем в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, Кашин отказался. В ноябре того же года неизвестные избили журналиста. Турчак отвергал причастность к нападению. В ноябре 2018 года Кашин выложил кадры допроса фигуранта дела, бывшего начальника безопасности Механического завода в Санкт-Петербурге Данилы Веселова. Тот назвал своими сообщниками бывших подчиненных Вячеслава Борисова и Михаила Кавтаскина, заказчиками — Андрея Турчака и владельца завода Александра Горбунова.
С октября 2017 года Турчак — снова сенатор от Псковской области. В сентябре 2020 года стал первым вице-спикером Совета Федерации. С 2017-го он — секретарь генсовета «Единой России». В декабре 2022 года возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО.