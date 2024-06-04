Путин предложил Турчаку стать главой Республики Алтай

Андрею Турчаку 48 лет, он уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В 1996-2007 годах занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в Холдинговой компании «Ленинец» (основатель компании — его отец Анатолий Турчак). С июля 2007 года по февраль 2009 года был членом Совета Федерации от Псковской области. В 2009-2017 годах Турчак был губернатором региона.





В 2010 году Турчак счел оскорблением комментарий журналиста Олега Кашина (признан иноагентом) о нем в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, Кашин отказался. В ноябре того же года неизвестные избили журналиста. Турчак отвергал причастность к нападению. В ноябре 2018 года Кашин выложил кадры допроса фигуранта дела, бывшего начальника безопасности Механического завода в Санкт-Петербурге Данилы Веселова. Тот назвал своими сообщниками бывших подчиненных Вячеслава Борисова и Михаила Кавтаскина, заказчиками — Андрея Турчака и владельца завода Александра Горбунова.





С октября 2017 года Турчак — снова сенатор от Псковской области. В сентябре 2020 года стал первым вице-спикером Совета Федерации. С 2017-го он — секретарь генсовета «Единой России». В декабре 2022 года возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО.