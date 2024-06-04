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Турчак стал главой Республики Алтай
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Секретарь генсовета «Единой России» сменил на посту руководителя региона Олега Хорохордина undefined
Новости

Турчак стал главой Республики Алтай

Секретарь генсовета «Единой России» сменил на посту руководителя региона Олега Хорохордина

Президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Олега Хорохордина и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.


Республика Алтай стала восьмым регионом, где с середины мая сменился губернатор. Ранее полномочия сложили губернаторы Самарской, Курской, Кемеровской, Тульской, Калининградской областей, Хабаровского края и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

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Турчаку 48 лет, он уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). В 1996-2007 годах занимал занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в Холдинговой компании «Ленинец» (основатель компании — его отец Анатолий Турчак). С июля 2007 года по февраль 2009 года был членом Совета Федерации от Псковской области. В 2009-2017 годах Турчак был губернатора региона. С октября 2017 года он снова является сенатором от Псковской области. В сентябре 2020 года стал первым вице-спикером Совета Федерации. С 2017-го — секретарь генсовета «Единой России». В декабре 2022 года возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО.


В 2010 году Андрей Турчак счел оскорблением комментарий журналиста Олега Кашина (признан иноагентом) о нем в «Живом журнале». Губернатор потребовал от журналиста извиниться за обидевшую его реплику, Кашин отказался. В ноябре того же года неизвестные избили журналиста. Турчак отвергал причастность к нападению. В ноябре 2018 года Кашин выложил кадры допроса фигуранта дела, бывшего начальника безопасности Механического завода в Санкт-Петербурге Данилы Веселова. Тот назвал своими сообщниками бывших подчиненных Вячеслава Борисова и Михаила Кавтаскина, заказчиками — Андрея Турчака и владельца завода Александра Горбунова.

#турчак #республика алтай #владимир путин
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