На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» прошел чемпионат по рыбалке

На чемпионате поделились мудростью о том, почему рыбакам нельзя желать удачи. Оказывается, если человек желает кому-то клева, то его товарищ должен ответить фразой: «Ни хвоста, ни чешуи». Тогда духи рыбалки сжалятся и сделают так, чтобы ловец пришел «и с хвостом, и с чешуей»! Есть еще одно суеверие: поймав первую рыбешку, ее надо поцеловать и отпустить со словами «отправляйся за папой и мамой», тогда она приведет остальных.





Наблюдать за ловлей могли все желающие, а рыбаки делились с ними тонкостями этого промысла. Саму рыбу после взвешивания возвращали в воду, так как на фестивале действовал гуманный принцип: «поймал — отпусти». Каждое соревнование начиналось в восемь часов утра и заканчивалось после полудня.





Победителям полагались призы: за первое место — миллион рублей, за второе — 500 тысяч, третье — 300 тысяч. Плюс были две отдельные номинации: «Самый юный участник с уловом» и «Самая крупная рыба».





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